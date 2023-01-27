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В Беларуси колотых дров в 2022 году продано почти в 2 раза больше, чем в предыдущем

27 января 2023 15:18
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Новости Беларуси. В Беларуси колотых дров в 2022 году продано почти в 2 раза больше, чем в предыдущем. Свыше 20 тысяч кубов. Минлесхоз рост продаж комментирует развивающейся торговой сетью площадок лесхозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси колотых дров в 2022 году продано почти в 2 раза больше, чем в предыдущем-1

Отметили в профильном ведомстве и погодный фактор: в прошлом году холодный сезон начался раньше обычного. Лесхозы ежедневно удовлетворяли до полутора тысяч заявок. При этом граждане заранее позаботились о приобретении топливной продукции, что позволило избежать искусственных очередей во многих регионах и в спокойном режиме отгрузить дрова.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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