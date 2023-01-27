Весной планируется запуск новой мировой валюты

Прогнозы относительно новой мировой валюты международных расчетов начинают реализовываться. Весной планируется запуск валюты между странами БРИКС, что явно пошатнет доминирование доллара в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если эту валюту введут, она станет локальной для расчетов внутри содружества Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Объемы торговли в этой валюте будут существенные. В то же самое время две крупнейшие экономики Южной Америки – Бразилия и Аргентина – также задумались о создании собственной валюты. Она поможет снизить зависимость от доллара и расширить региональную торговлю.

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