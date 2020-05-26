Владимир Колтович: пока приняли решение приостановить повышение тарифов на образование, транспорт, рост цен на связь

Новости Беларуси. Ситуация на потребительском рынке страны, в том числе цены на социально значимые товары, 26 мая в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ситуация на потребительском рынке страны, в том числе цены на социально значимые товары, 26 мая в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жизнь в условиях пандемии наложила свой отпечаток на работу торговли, хотя сейчас видимых проблем в этой сфере нет. Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на социально значимые и товары первой необходимости. На контроле и ценообразование. Требование Президента остается неизменным: необоснованного роста цен быть не должно.
Александр Лукашенко: мы люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что он далеко не всё регулирует
Ситуация на потребительском рынке страны сегодня управляемая и прогнозируемая, нет ажиотажа и дефицита ни по одной группе товаров. После повышенного спроса на импортные продукты питания в марте-апреле сейчас на рынке происходит дефляция. Антимонопольное ведомство гармонизировало отношения с импортерами, экспортерами и оптовиками. Предпринят и ряд других мер, которые позволят сдержать инфляцию и выйти на запланированную по году траекторию.
Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы пока приняли решение приостановить повышение запланированных тарифов на образование, на транспорт, рост цен на связь. Данные решения позволяют нам получить дополнительно 0,5 % инфляции. При этом я должен сделать оговорку: если мы входим в запланированный тренд инфляции и ситуация сохранятся нормальная, мы за то, чтобы эти тарифы, которые запланированы, были повышены. То есть это не в угоду какой-то политической ситуации, а так работает экономика.
На совещании также обсудили выполнение параметров доктрины продовольственной безопасности. Доля белорусских товаров на нашем рынке, согласно документу, должна достигать 85 %. Пока мы имеем чуть более 75 %.