Владимир Колтович: пока приняли решение приостановить повышение тарифов на образование, транспорт, рост цен на связь

Новости Беларуси. Ситуация на потребительском рынке страны, в том числе цены на социально значимые товары, 26 мая в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жизнь в условиях пандемии наложила свой отпечаток на работу торговли, хотя сейчас видимых проблем в этой сфере нет. Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на социально значимые и товары первой необходимости. На контроле и ценообразование. Требование Президента остается неизменным: необоснованного роста цен быть не должно.

Александр Лукашенко: мы люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что он далеко не всё регулирует

Ситуация на потребительском рынке страны сегодня управляемая и прогнозируемая, нет ажиотажа и дефицита ни по одной группе товаров. После повышенного спроса на импортные продукты питания в марте-апреле сейчас на рынке происходит дефляция. Антимонопольное ведомство гармонизировало отношения с импортерами, экспортерами и оптовиками. Предпринят и ряд других мер, которые позволят сдержать инфляцию и выйти на запланированную по году траекторию.