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Сбор на финансирование госрасходов нужно заплатить до 15 ноября

24 мая 2016 17:13
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Новости Беларуси. Кто должен платить за тунеядство? Белорусы, не работавшие в 2015-м больше 183 календарных дней должны рассчитаться до 15 ноября. Но не все.

Амнистия обеспечена тем, кто больше такого срока находился за границей. Документы, подтверждающие этот факт надо предоставить до первого октября.

Если человек работал на неполную ставку — это тоже основание не платить сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Как и для тех, кто живет на проценты по вкладам или зарабатывает в казино. При условии, что за год уплачен подоходный налог в размере не менее 20 базовых величин.

# Экономика # Экономическая рубрика

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