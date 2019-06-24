Новости экономики за 24.06.2019
Новости Беларуси. Правительство проведет оценку эффективности пенсионной реформы, а Минск закупит новые трамваи. Об этом и не только – экономический обзор Сергея Савицкого.
«БЕЛКОММУНМАШ» И «ШТАДЛЕР» БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ОБНОВЛЕНИИ ТРАМВАЙНОГО ПАРКА МИНСКА
«Белкоммунмаш» и «Штадлер» будут бороться за право участвовать в обновлении трамвайного парка Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководство города приняло решение выделить деньги на покупку 10 новых машин. Сейчас специалисты готовят техническое задание, и до конца года будет проведен тендер.
На сегодня столичный парк насчитывает 137 трамваев, средний возраст которых приближается к 12 годам, а семь из них вообще полностью выработали свой ресурс. Но главная проблема в том, что это устаревшие модели – в первую очередь из-за высокого пола и ступенек, на которые тяжело подниматься пожилым людям.
В «БЕЛПОЧТЕ» СООБЩИЛИ, ЧТО ПРИНИМАЯ ПЛАТЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ ЕРИП, ГЕНЕРИРУЮТ УБЫТКИ
В «Белпочте» сообщили, что принимая платежи посредством ЕРИП, генерируют убытки. Причем они значительно увеличиваются по мере роста сумм и количества транзакций, так как затраты на оказание услуги значительно выше получаемого вознаграждения.
А объем подобных платежей растет пропорционально тому, как банки вводят за их осуществление комиссии. Почта работает без комиссии, поэтому клиенты банков устремляются именно туда. В настоящее время удельный вес приема оплаты ЕРИП достиг 24 %. Это, в свою очередь, ведет к увеличению очередей в отделениях и значительно осложняет прием-отправку корреспонденции.
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