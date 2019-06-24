Новости экономики за 24.06.2019

Новости Беларуси. Правительство проведет оценку эффективности пенсионной реформы, а Минск закупит новые трамваи. Об этом и не только – экономический обзор Сергея Савицкого.

«БЕЛКОММУНМАШ» И «ШТАДЛЕР» БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ОБНОВЛЕНИИ ТРАМВАЙНОГО ПАРКА МИНСКА

«Белкоммунмаш» и «Штадлер» будут бороться за право участвовать в обновлении трамвайного парка Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководство города приняло решение выделить деньги на покупку 10 новых машин. Сейчас специалисты готовят техническое задание, и до конца года будет проведен тендер.