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Белорусские продукты представлены на продовольственных выставках в Ташкенте

23 ноября 2023 17:08
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Лучшие образцы белорусской продовольственной продукции, в том числе соответствующие стандартам «халяль», представлены сразу на двух выставках в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские продукты представлены на продовольственных выставках в Ташкенте-1

Рынок Узбекистана – важное направление для дальнейшего развития белорусского экспорта. Только мясной продукции экспортируют на полмиллиона долларов. Главной задачей для наших производителей было максимально полно познакомить посетителей выставки с ассортиментом выпускаемой продукции, провести переговоры с потенциальными партнерами, изучить рынок, тенденции и предложения конкурентов.

Больше новостей экономики за 23 ноября здесь.

# Выставка # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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