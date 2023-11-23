Белорусские продукты представлены на продовольственных выставках в Ташкенте

Лучшие образцы белорусской продовольственной продукции, в том числе соответствующие стандартам «халяль», представлены сразу на двух выставках в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рынок Узбекистана – важное направление для дальнейшего развития белорусского экспорта. Только мясной продукции экспортируют на полмиллиона долларов. Главной задачей для наших производителей было максимально полно познакомить посетителей выставки с ассортиментом выпускаемой продукции, провести переговоры с потенциальными партнерами, изучить рынок, тенденции и предложения конкурентов.