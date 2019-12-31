Новости экономики за 2019 год

Новости Беларуси. Уходящий год мы запомним рекордно низкой ставкой рефинансирования и инфляцией в рамках прогнозных показателей, новой системой оплаты труда и внедрением современных банковских технологий. Деловые итоги года в программе Новости «24 часа» на СТВ. СНИЖАЮТ, ПОТОМУ ЧТО СТАБИЛЬНОСТЬ В ноябре Нацбанк снизил ставку рефинансирования до рекордных в истории страны 9 %. Снижение этого показателя говорит в первую очередь о стабильности на финансовом рынке.

Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению. Аналитики утверждают, что со снижением ставки экономический рост ускоряется. Инфляция стабилизировалась на уровне 5 % – это в рамках официального прогноза социально-экономического развития Беларуси. В бюджет на 2020 год также заложена пятипроцентная инфляция. Нацбанк не исключает, что с 2021 года она составит 4 %. БЕЛОРУСЫ НАРАСТИЛИ БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ Белорусы за год нарастили банковские депозиты на 10,8 %, сейчас на них почти 24 миллиарда рублей. Большая часть депозитов по-прежнему номинирована в иностранной валюте. Белорусы держали на депозитах 7,48 миллиарда долларов США.

Вместе с тем темпы прироста в национальной валюте намного выше. За год рублевые вклады физлиц увеличились на 26 % до 8 миллиардов рублей. На долгосрочных безотзывных рублевых депозитах доходность сегодня может достигать 12 %, тогда как на валютных меньше 2 %. С начала года рубль укрепился к доллару и евро. Доллар подешевел на 3 %, а евро – на 5,5 %. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СТРАНЕ УПРОСТИЛИ Административные процедуры в стране упростили. Теперь в налоговую можно обратиться с копией паспорта, а не с оригиналом документа. Это предусмотрено президентским указом. Нововведение позволит подавать заявления в электронном и письменном виде без личного посещения налоговой.

А еще больше не понадобится оформлять талон к водительскому удостоверению и сертификат о прохождении ТО автомобиля. Иностранцы, обратившиеся за регистрацией временно пребывающих в Беларуси через единый портал электронных услуг, смогут сделать это бесплатно. ЗАПУСТИЛИ БЕСКОНТАКТНЫЙ СЕРВИС ОПЛАТЫ Запустили бесконтактный сервис оплаты Apple Pay, благодаря которому можно расплачиваться гаджетами. Технология доступна уже у девяти белорусских банков. Карты привязываются к сервису через мобильное приложение банка или через приложение Wallet.

Никаких комиссий за пользование сервисом не взимается. А если на карточке есть какие-то бонусы (например, кешбэк или рассрочка), они будут действовать и при оплате через Apple Pay. БЕЛАРУСЬ ПЛАНОМЕРНО ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ПЛАСТИКА Страна планомерно избавляется от пластика. Была подписана директива о поэтапном отказе от полиэтиленовой упаковки, будут внедряться бумага и стекло. Наряду с вводом депозитной системы обсуждается отказ от ПЭТ-бутылок и возврат к стеклотаре. С 2021 года кафе и рестораны перестанут использовать пластиковую посуду.

Хлеб в бумажной упаковке появится в продаже уже весной 2020 года. Хлебобулочные изделия предприятий концерна «Минскхлебпром» будут фасоваться в экологичную бумажную обертку. Производство пробных партий упаковки и гофроящиков начнется уже в январе. В реализации программы будут задействованы три предприятия концерна «Беллесбумпром». Промышленное производство начнется после того, как будут получены результаты испытаний в начале 2020 года. БЖД ПРОДАЛА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 3 МИЛЛИОНА БИЛЕТОВ Белорусская железная дорога продала через интернет 3 миллиона билетов на поезда. Трехмиллионным пассажиром, купившим в уходящем году билет через интернет, стал житель нашей страны, который накануне отправился из Минска в Витебск.