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Решение Пентагона по Украине возмутило Конгресс США

04 июля 2025 09:15
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Решение Пентагона по Украине возмутило Конгресс США-0

Решение министра обороны США Пита Хагсета о приостановке поставок части оружия в Украину вызвало острую реакцию в Конгрессе. Об этом сообщает The Washington Post.

По мнению некоторых законодателей, Хагсет использовал «неоднократные нападки на Украину» как предлог, чтобы свернуть оказание поддержки Киеву.

Недовольство выразили республиканцы, и в политических кругах возникла неопределенность.

Особенно остро ситуация встала перед союзниками США и представителями Госдепартамента, поскольку решение было принято без предварительного обсуждения.

Фото: pixabay

# Международная политика

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