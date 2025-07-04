Решение Пентагона по Украине возмутило Конгресс США

Решение министра обороны США Пита Хагсета о приостановке поставок части оружия в Украину вызвало острую реакцию в Конгрессе. Об этом сообщает The Washington Post.

По мнению некоторых законодателей, Хагсет использовал «неоднократные нападки на Украину» как предлог, чтобы свернуть оказание поддержки Киеву.

Недовольство выразили республиканцы, и в политических кругах возникла неопределенность.

Особенно остро ситуация встала перед союзниками США и представителями Госдепартамента, поскольку решение было принято без предварительного обсуждения.