18 декабря депутаты Палаты представителей рассмотрят бюджет на 2018 год

Новости Беларуси. Бюджет на 2018 год рассмотрят 18 декабря депутаты Палаты представителей в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект главного финансового документа сформирован с профицитом. Он сохраняет социальную направленность и учитывает обязательства Беларуси по внешним долгам. Для расчета принят консервативный сценарий внешних условий.

Доходность рассчитана исходя из цены на нефть – 43 доллара за баррель. Курс доллара заложен на уровне 2 рублей 38 сотых копейки. В парламент поступил пакет документов. Помимо самого бюджета в Овальном зале обсудят поправки в некоторые законы по вопросам налогообложения, проекты формирования государственных внебюджетных фондов и ряд других.