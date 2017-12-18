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18 декабря депутаты Палаты представителей рассмотрят бюджет на 2018 год

18 декабря 2017 07:13
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Новости Беларуси. Бюджет на 2018 год рассмотрят 18 декабря депутаты Палаты представителей в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 декабря депутаты Палаты представителей рассмотрят бюджет на 2018 год-1

Проект главного финансового документа сформирован с профицитом. Он сохраняет социальную направленность и учитывает обязательства Беларуси по внешним долгам. Для расчета принят консервативный сценарий внешних условий.

18 декабря депутаты Палаты представителей рассмотрят бюджет на 2018 год-4

Доходность рассчитана исходя из цены на нефть – 43 доллара за баррель. Курс доллара заложен на уровне 2 рублей 38 сотых копейки. В парламент поступил пакет документов. Помимо самого бюджета  в Овальном зале обсудят поправки в некоторые законы по вопросам налогообложения, проекты формирования государственных внебюджетных фондов и ряд других.

# Экономика # Фотофакт # Государственный бюджет Беларуси

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