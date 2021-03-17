Новости экономики за 17.03.2021

Новости Беларуси. Почему российский бизнес «штурмует» белорусскую биржевую площадку? Сколько заявок поступило в банк на ипотечное кредитование? Почему хотят объединения страховые компании ЕАЭС?

В формате Союза стороны могут обсуждать ряд важных вопросов. И одна из таких актуальных тем – формирование общего финансового рынка в страховой сфере. Союз страховщиков ЕАЭС может стать хорошим интеграционным проектом. Его реализация позволит начать онлайн-продажу полисов страховых компаний государств – членов ЕАЭС для страхования туристов на территории союзного пространства.

Страховщики могли бы получить новые возможности для заключения договоров, например, страхования трудовых мигрантов, а также международного страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта».

Банки фиксируют высокий спрос на ипотеку. Чем она отличается от других займов?

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПО ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ НА БУТБ

Сумма сделок российских участников биржевых торгов за два месяца почти в три раза превысила показатель аналогичного периода 2020 года. Это позволило России занять место Германии в списке трех крупнейших экспортных рынков БУТБ. Первые две строчки в этом рейтинге сохранили за собой Литва и Латвия.