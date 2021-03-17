Новости экономики за 17.03.2021
Новости Беларуси. Почему российский бизнес «штурмует» белорусскую биржевую площадку? Сколько заявок поступило в банк на ипотечное кредитование? Почему хотят объединения страховые компании ЕАЭС?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
В ЕАЭС СОЗДАДУТ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ
Евразийская экономическая комиссия поддержала идею создания Союза страховщиков Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В формате Союза стороны могут обсуждать ряд важных вопросов. И одна из таких актуальных тем – формирование общего финансового рынка в страховой сфере. Союз страховщиков ЕАЭС может стать хорошим интеграционным проектом. Его реализация позволит начать онлайн-продажу полисов страховых компаний государств – членов ЕАЭС для страхования туристов на территории союзного пространства.
Страховщики могли бы получить новые возможности для заключения договоров, например, страхования трудовых мигрантов, а также международного страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта».
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РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПО ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ НА БУТБ
Сумма сделок российских участников биржевых торгов за два месяца почти в три раза превысила показатель аналогичного периода 2020 года. Это позволило России занять место Германии в списке трех крупнейших экспортных рынков БУТБ. Первые две строчки в этом рейтинге сохранили за собой Литва и Латвия.
Рост экспорта белорусских товаров в Россию закономерен. Биржевая площадка все более привлекательна для российского бизнеса. Упрощение процедуры аккредитации, регулярные вебинары и онлайн-презентации для представителей российских деловых кругов, а также визиты на ведущие промышленные, деревообрабатывающие и аграрные предприятия в различных регионах России обеспечили необходимый эффект. В результате с начала 2021 года на бирже аккредитовались 30 новых компаний из Российской Федерации.
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ФАНЕРА, КАРТОН И МЕБЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ БРИТАНСКИЙ БИЗНЕС
Британская компания заинтересована в расширении прямых поставок из Беларуси продукции деревообработки.
Предприятия концерна «Беллесбумпром» уже работают на рынке Великобритании и постепенно наращивают объемы поставок продукции. В 2020 году в эту страну экспортировали товаров на без малого 1,5 миллиона долларов. А это в два раза больше, чем в 2019 году.
Отгружены фанера, древесно-волокнистые плиты, пиломатериалы, бумага и картон, мебель и сборные строительные конструкции из древесины. При этом анализ британского рынка и возможностей предприятий концерна показывает, что эти объемы могут быть больше. Всего продукция концерна отправляется на рынки 48 стран.
По объемам отгрузок на первом месте рынок Российской Федерации, на втором – Польши, на третьем – Китая.