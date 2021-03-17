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Новости экономики за 17.03.2021

17 марта 2021 14:10
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Новости Беларуси. Почему российский бизнес «штурмует» белорусскую биржевую площадку? Сколько заявок поступило в банк на ипотечное кредитование? Почему хотят объединения страховые компании ЕАЭС?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

В ЕАЭС СОЗДАДУТ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ

Евразийская экономическая комиссия поддержала идею создания Союза страховщиков Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 17.03.2021-1

В формате Союза стороны могут обсуждать ряд важных вопросов. И одна из таких актуальных тем – формирование общего финансового рынка в страховой сфере. Союз страховщиков ЕАЭС может стать хорошим интеграционным проектом. Его реализация позволит начать онлайн-продажу полисов страховых компаний государств – членов ЕАЭС для страхования туристов на территории союзного пространства.

Страховщики могли бы получить новые возможности для заключения договоров, например, страхования трудовых мигрантов, а также международного страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта».

Банки фиксируют высокий спрос на ипотеку. Чем она отличается от других займов?

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПО ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ НА БУТБ

Сумма сделок российских участников биржевых торгов за два месяца почти в три раза превысила показатель аналогичного периода 2020 года. Это позволило России занять место Германии в списке трех крупнейших экспортных рынков БУТБ. Первые две строчки в этом рейтинге сохранили за собой Литва и Латвия.

Новости экономики за 17.03.2021-4

Рост экспорта белорусских товаров в Россию закономерен. Биржевая площадка все более привлекательна для российского бизнеса. Упрощение процедуры аккредитации, регулярные вебинары и онлайн-презентации для представителей российских деловых кругов, а также визиты на ведущие промышленные, деревообрабатывающие и аграрные предприятия в различных регионах России обеспечили необходимый эффект. В результате с начала 2021 года на бирже аккредитовались 30 новых компаний из Российской Федерации.

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ФАНЕРА, КАРТОН И МЕБЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ БРИТАНСКИЙ БИЗНЕС

Британская компания заинтересована в расширении прямых поставок из Беларуси продукции деревообработки.

Предприятия концерна «Беллесбумпром» уже работают на рынке Великобритании и постепенно наращивают объемы поставок продукции. В 2020 году в эту страну экспортировали товаров на без малого 1,5 миллиона долларов. А это в два раза больше, чем в 2019 году.

Новости экономики за 17.03.2021-7

Отгружены фанера, древесно-волокнистые плиты, пиломатериалы, бумага и картон, мебель и сборные строительные конструкции из древесины. При этом анализ британского рынка и возможностей предприятий концерна показывает, что эти объемы могут быть больше. Всего продукция концерна отправляется на рынки 48 стран.

Новости экономики за 17.03.2021-10

По объемам отгрузок на первом месте рынок Российской Федерации, на втором – Польши, на третьем – Китая.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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