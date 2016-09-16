Новости экономики за 16.09.2016

Новости Беларуси. Кто контролирует процесс государственных закупок в нашей стране и где вскоре появится новая система «электронной очереди»? Об этом и не только узнаем у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской.

РАЗВИВАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ

Долю конкурентных процедур в системе государственных закупок увеличат.

Госзакупки в денежном выражении сегодня составляют почти 10 млрд рублей, или более 11% ВВП.

И 90% из них проводятся из одного источника на неконкурентных условиях. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли создано новое управление контроля государственных закупок, оно то и займется наведением порядка.

ОЧЕРЕДЬ НЕ ЗАНИМАТЬ

Дополнительно 100 комплектов «Электронной очереди» установят в поликлиниках Минска. Такие комплексы приобретаются за счет местных бюджетных средств. Одна такая система состоит из терминала, который выдает пациенту талон с порядковым номером, и информационного табло. Каждая поликлиника самостоятельно принимает решение о том, какую очередь будет упорядочивать система.

ИНВЕСТИЦИИ В ИЛЛЮЗИЮ

Очередная победа белорусских инноваторов: разработчики проекта 3D-дисплея подписали договор с одним из самых влиятельных мировых инвесторов. Разработанный девайс позволяет создавать 3D-иллюзию. Инвестиции пойдут на подготовку дополнительных патентов, производство девайсов и найм специалистов.

ЗАЩИТИ СВОЮ ИНФОРМАЦИЮ

Новый бизнес-сезон несет новые киберугрозы в Беларуси.

85% программного обеспечения является нелегальным.

Каждый корпоративный компьютер в нашей стране за полгода подвергался атакам вредоносных программ в среднем пять раз. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Компании потеряли в результате киберинцидентов доступ к важной информации, как следствие – терпели убытки.

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД

Ассортимент товаров на городских сельхозярмарках в предстоящие выходные будет расширен. Свою продукцию представят сыродельные заводы, мясокомбинаты и хлебопекарни, а также фермерские хозяйства и рыбхозы. Кроме того, на торговых рядах появятся непродовольственные товары по ценам производителей.

На последних на этой неделе валютных торгах на доллар и евро подешевели. Курс доллара снизился на 0,26% до рубля 95 копеек. Евро подешевел на 0,13% до 2 рублей 19 копеек. Вырос только курс российской валюты – за 100 российских дают 3 белорусских рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.