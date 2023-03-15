Новости экономики за 15.03.2023

Почему дешевеют кредиты и как это характеризует макроэкономические показатели Беларуси? За счет чего взаимная торговля стран ЕАЭС стремится побить рекорды 2022 года и превысить 80 миллиардов долларов? Экономический обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЭК: ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ СТРАН ЕАЭС ПРОДОЛЖИТ РОСТ В 2023 ГОДУ Взаимная торговля стран ЕАЭС в 2023 году может превысить прошлогодние рекордные 80,5 миллиарда долларов. Способствовать дальнейшему росту взаимной торговли ЕАЭС будет снятие барьеров. С конца 2022 года из 11 содержащихся в реестре препятствий ликвидированы 3. Беларусь устранила барьер в сфере торговли лекарствами. Казахстан – связанный с дополнительными требованиями к транспортным средствам, а также в сфере госзакупок. По оценке ЕЭК, в ближайшее время будут устранены еще 4 барьера. Вместе с тем в ЕАЭС хотят нивелировать все риски оборота неучтенного товара во взаимной торговле. С этой целью Россия и Беларусь запустили пилотный проект по использованию электронных навигационных пломб при перевозках лесоматериалов из нашей страны транзитом через Россию.

БАНКИ США ЛОПАЮТСЯ КАК МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ Рейтинговое агентство Moody’s снизило свой прогноз по всей банковской системе США со стабильного на негативный. Агентство отмечает, что риски сохраняются, несмотря на обещания правительства выплатить компенсации клиентам обанкротившихся банков. В течение последних дней происходит рекордное падение акций и индексов банков США. В некоторых случаях снижение доходило почти до 90 %. Падение вызвано тем, что один из крупнейших банков Кремниевой долины объявил о банкротстве, что вызвало панику у его клиентов, инвесторов и держателей акций. Это было второе по величине банкротство банка за всю историю США и крупнейшее с момента финансового кризиса 2008 года. Банки Беларуси массово снижают ставки по кредитам. Подробности.