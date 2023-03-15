Новости Беларуси. Банки Беларуси массово снижают ставки по кредитам. Ключевой макроэкономический показатель в стране – ставка рефинансирования – в 2023 году снижался уже дважды. С 23 января до 11,5 %, а с 1 марта – до 11. Это повлияло и на ставки по кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на полпроцента подешевеют почти все нельготные жилищные кредиты, большинство автокредитов и многие ссуды для бизнеса. Помимо снижения ставок, положительно на кредитоспособность финансового сектора влияет замедление инфляции, снижение величин стандартного риска, избыток денег в банковской системе.

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