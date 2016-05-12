Новости экономики за 12.05.2016

Новости Беларуси. Бюджет Беларуси пересчитали. Сегодня стало известно, что расходы главного финансового документа страны в этом году сократятся на 7-8%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифры, озвученные министром финансов, вдвое меньше тех, что называли в начале года. Чем обоснованы планы Минфина, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ

Бюджет Беларуси сократят на 8%, сохранив социальные расходы. Пересчет финансирования вызван ценами на нефть, изначально в бюджете была запланирована сумма в 50 долларов за баррель, сегодня денежная карта составлена с учетом стоимости в 35-40 условных единиц. Сокращение коснется местных бюджетов, а также расходов на капитальные ремонты. В целом бюджет на 2016 год сформирован профицитным.

ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ

«Великий камень» ждет новых инвесторов. Белорусско-китайская рабочая группа договорилась о привлечении в нашу страну частных компаний из КНР в сфере высоких технологий и машиностроения. Речь идет о создании в Беларуси сборочных предприятий. Кроме того, новыми резидентами могут стать бизнесмены из Западной Европы. Интерес к индустриальному парку проявили компании из Германии. Важным показателем для потенциальных партнеров является соблюдение договоренностей по строительству «Великого камня». Завершить возведение запланированных на этот год объектов получится уже в ноябре.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Должна быть внешняя и внутренняя инфраструктура, должно быть очень хорошо отлаженное законодательство. Мы, кстати, работаем над изменением в указ Президента, даём больше, сильнее преференции для вхождения инвесторов в наш Парк

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

На семейный капитал рассчитывают более 17,5 тысяч белорусов. Одноименные депозиты в стране открыты на сумму более 177 миллионов долларов. Система поддержки многодетных семей в Беларуси предполагает единовременное предоставление безналичных денежных средств в размере 10 тысяч долларов при рождении, усыновлении третьего или последующих детей. Данная программа рассчитана на 5 лет - до 31 декабря 2019 года.

СРЕДНИЙ ТАРИФ

Мобильная связь обходится белорусам в 100 тысяч рублей в месяц. В структуре услуг растет доля платы за Интернет-трафик. Увеличение тарифов, которое ощутили абоненты всех операторов, обосновано модернизацией сетей, заявили в Минсвязи. При этом повышение стоимости услуг не должно превышать темпов инфляции.

Торги на валютно-фондовой бирже завершились значительным укреплением белорусского рубля к корзине валют. Доллар подешевел сразу на 227 рублей. Американская валюта по Нацбанку завтра 19 234. А в коммерческих банках уже дешевле 19 300. Евро потерял 192 пункта и опустился ниже 22 тысяч, курс на пятницу 21 973 рубля. Российский рубль двинулся в противоположную сторону, укрепившись более, чем на 2,5 белорусских.