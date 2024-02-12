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В Иране могут появиться торговые дома ЕАЭС

12 февраля 2024 16:51
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В Иране и других перспективных странах-партнерах могут появиться торговые дома ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране могут появиться торговые дома ЕАЭС-1

В результате подписания в конце 2023 года соглашения о свободной торговле с Ираном были достигнуты эксклюзивные условия доступа на рынок этой страны. Только за время действия временного соглашения были удвоены показатели взаимной торговли. По данным Евразийской экономической комиссии, после вступления в силу постоянного соглашения появится дополнительный стимул во взаимном товарообороте. В планах в течение трех лет выйти на 12 млрд долларов. Сейчас активно ведутся переговоры о свободной торговле с Индонезией, ОАЭ и Египтом. Кроме того, Комиссия рассчитывает на активизацию индийского направления с учетом значения этой страны для экономического коридора Север – Юг.

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская

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