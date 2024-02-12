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ЕЭК: Беларусь на втором месте по стоимости топлива среди стран ЕАЭС

12 февраля 2024 16:52
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На фоне роста цен на топливо во всех странах ЕАЭС в течение 2023 года, в Беларуси декабрьские ценники на заправках ушли в минус на 4,1 % в сравнении с декабрем 2022-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЭК: Беларусь на втором месте по стоимости топлива среди стран ЕАЭС-1

По данным Евразийской экономической комиссии, за год цены на бензин в Армении выросли на четверть. В Казахстане подорожание произошло на 13,7 %. В Кыргызстане и России цены поднялись на 7,2 %. Самый дорогой бензин стран пятерки в Армении – 1 доллар 39 центов. Дешевле всего заправляться бензином в Казахстане – 44 цента за литр. Беларусь на втором месте. По данным на конец 2023 года 73 цента за литр.

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская

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