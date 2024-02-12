Беларусь получила от России скидки на железнодорожные перевозки до 40%

Белорусские экспортеры могут существенно снизить транспортные затраты при доставке грузов железнодорожным транспортом в восточном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профильное ведомство договорилось с российской стороной о преференциях: Так, белорусские производители смогут получить скидки в размере от 10 % до 40 % на железнодорожные перевозки по маршрутам международного транспортного коридора Север – Юг и по направлению порта в Санкт-Петербурге. Снижение затрат на транспортировку позволит нарастить объем экспортных перевозок по железной дороге.