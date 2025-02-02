Осталось 17. Овечкин забил 877-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин до 17 голов сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин до 17 голов сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.
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Забив шайбу в ворота «Виннипег Джетс», Овечкин увеличил количество заброшенных шайб до 877. На долю Гретцки, рекордсмена лиги, приходится 894 гола в 1 487 матчах.