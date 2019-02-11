Всемирный банк положительно оценивает сотрудничество с Беларусью в сфере лесного хозяйства

Новости Беларуси. Руководство банка отмечает, что наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер, и это позволяет говорить о возможности дальнейшей совместной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас банк готовит глобальный отчет по лесному хозяйству, и специалисты отмечают, что Беларусь может быть представлена в нем как одна из лучших мировых практик.

Сотрудничество с международной финансовой структурой началось четыре года назад. Тогда был предоставлен заем на сумму более 40 миллионов долларов.