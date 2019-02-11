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Всемирный банк положительно оценивает сотрудничество с Беларусью в сфере лесного хозяйства

11 февраля 2019 16:57
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Новости Беларуси. Руководство банка отмечает, что наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер, и это позволяет говорить о возможности дальнейшей совместной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас банк готовит глобальный отчет по лесному хозяйству, и специалисты отмечают, что Беларусь может быть представлена в нем как одна из лучших мировых практик.

Сотрудничество с международной финансовой структурой началось четыре года назад. Тогда был предоставлен заем на сумму более 40 миллионов долларов.

Всемирный банк положительно оценивает сотрудничество с Беларусью в сфере лесного хозяйства-1

Средства были вложены в строительство современных лесосеменных центров и закупку необходимой техники и оборудования. Проанализировав ход выполнения проекта, в 2018 году Всемирный банк принял решение выделить дополнительно 12 миллионов евро. Ожидается, что они позволят увеличить масштабы отдельных мероприятий. Сейчас в реализации проекта участвуют более 90 отечественных лесохозяйственных учреждений.

Больше новостей экономики за 11 февраля здесь.

# Беларусь-Всемирный банк # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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