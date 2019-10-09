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Плавучий небоскреб будет перерабатывать мусор в Тихом океане

09 октября 2019 17:09
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Новости мира. В Тихом океане появится необычная высотка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плавучий небоскреб будет перерабатывать мусор в Тихом океане-1

Платформа посреди большого мусорного пятна. Плавучий небоскреб будет очищать морскую воду путем переработки отходов и пластика. Небоскреб представляет собой модульную сборную конструкцию, которая будет крепиться на морском дне подобно нефтяной платформе. Своей формой он будет напоминать маяк.

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# Экология # Фотофакт

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