Плавучий небоскреб будет перерабатывать мусор в Тихом океане

Новости мира. В Тихом океане появится необычная высотка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платформа посреди большого мусорного пятна. Плавучий небоскреб будет очищать морскую воду путем переработки отходов и пластика. Небоскреб представляет собой модульную сборную конструкцию, которая будет крепиться на морском дне подобно нефтяной платформе. Своей формой он будет напоминать маяк.