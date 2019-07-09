Новости экономики за 09.07.2019

Новости Беларуси. Какие прогнозы относительно роста ВВП страны дает Министерство экономики, зачем пересчитают многодетные семьи и почему у бывшего министра Нигерии конфискуют айфон? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская. ВВП БЕЛАРУСИ УСКОРИТ РОСТ С ИЮЛЯ 2019 ГОДА ВВП страны ускорит рост уже с июля. Такие прогнозы озвучили в Министерстве экономики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценке профильного ведомства положительной динамике будет способствовать улучшение показателей работы в сельском хозяйстве и перераспределение поставок нефти. В Минэкономики также считают, что улучшится макроэкономическая обстановка в России. Учитывается и сотрудничество со Всемирным банком над дорожной картой повышения эффективности национальной экономики. Согласно задачам социально-экономического развития, рост ВВП страны по результатам 2019 года должен составить 4 %. НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ УСТРОЙСТВА НАЗЕМНОЙ НАВИГАЦИИ У «Великого камня» новый резидент – дочерняя структура российско-швейцарского стартапа WayRay. Инвесторы оценили компанию в полмиллиарда долларов.

Под Минском WayRay будет разрабатывать устройства наземной навигации c поддержкой дополненной реальности. Известные автомобильные бренды и инвестфонды уже вложили в компанию около 100 миллионов долларов. СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ Почти 40 миллиардов долларов принесли своим владельцам магазины приложений App Store и Google Play за полгода. $25,5 миллиардов из этой суммы заработали продукты для iOS. Одним из прибыльных неигровых приложений стал Netflix – $399 миллионов.

20 миллиардов раз были скачаны игровые приложения. Пользователи обоих магазинов потратили на игры почти 30 миллиардов долларов. У ЭКС-МИНИСТРА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НИГЕРИИ КОНФИСКУЮТ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И «ЗОЛОТОЙ IPHONE» У экс-министра нефтяной промышленности Нигерии конфискуют ювелирные украшения и «золотой iPhone». Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям заочно обвиняла первую женщину-президента Организации стран-экспортеров нефти в отмывании денег.