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Михаил Гуцериев о Нежинском ГОК: «Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции»

09 июля 2019 14:10
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Новости Беларуси. Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината 9 июля обсудил Александр Лукашенко с предпринимателем Михаилом Гуцериевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Строительство комбината – важный для белорусской экономики проект. Уже в 2024 году Нежинский ГОК может принести Беларуси 600 миллионов долларов выручки.

Михаил Гуцериев о Нежинском ГОК: «Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции»-1

Михаил Гуцериев, предприниматель:
Дела идут хорошо. Объем инвестиций в этом году 400 миллионов евро. Одна шахта – более 400 метров, одна на 350. Мы углубились, идем вниз активно. Я думаю, через год мы закончим вопрос строительства шахт. Касательно наземной части – активно поднимаемся. Через два с половиной года, на 2023 мы закончим строительство комбината и дадим первый продукт.

Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции. Это будет симметрично.

Михаил Гуцериев о Нежинском ГОК: «Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции»-4

Комбинат строится на базе Старобинского месторождения калийных солей. Его мощность составит до 2 миллионов тон хлорида калия в год.

# Калийные удобрения # Экономика # Михаил Гуцериев # Фотофакт

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