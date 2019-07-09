Михаил Гуцериев о Нежинском ГОК: «Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции»

Новости Беларуси. Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината 9 июля обсудил Александр Лукашенко с предпринимателем Михаилом Гуцериевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: Нам очень важно, чтобы мы «склеили» отношения Белорусской калийной компании и «Славкалия»
Строительство комбината – важный для белорусской экономики проект. Уже в 2024 году Нежинский ГОК может принести Беларуси 600 миллионов долларов выручки.
Михаил Гуцериев, предприниматель:
Дела идут хорошо. Объем инвестиций в этом году 400 миллионов евро. Одна шахта – более 400 метров, одна на 350. Мы углубились, идем вниз активно. Я думаю, через год мы закончим вопрос строительства шахт. Касательно наземной части – активно поднимаемся. Через два с половиной года, на 2023 мы закончим строительство комбината и дадим первый продукт.
Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции. Это будет симметрично.
Комбинат строится на базе Старобинского месторождения калийных солей. Его мощность составит до 2 миллионов тон хлорида калия в год.