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Снимать показания счётчиков воды в Минске начнут удалённо

09 февраля 2018 16:44
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Новости Беларуси. То есть горожанам больше не надо будет самостоятельно подавать сведения о расходах. Оснащение домов специальными приборами начнется уже в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация будет попадать в систему «Расчет-ЖКУ», где и будет начислена оплата. В столице подобной системой уже оборудовано четыре дома. Пока эксперимент показывает себя хорошо. Чтобы внедрить его в масштабах города, потребуется дооснастить без малого 2 миллиона счетчиков. 

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# Экономика # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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