Крупнейший кинотеатр Гомеля выставят на продажу за 6 базовых величин

За 147 рублей победитель аукциона получит в собственность двухэтажное здание площадью 3 тысячи квадратных метров, плюс более чем полгектара земли в центре города.

Новости Беларуси. Крупнейший кинозал Гомеля оценили в 6 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продать объект, сменивший за десятилетие несколько хозяев, в 2018 году попытаются уже в пятый раз, но впервые по столь привлекательной цене.

Ольга Швиденкова, первый заместитель председателя Комитета государственного имущества Гомельского облисполкома:

Здание достаточно большое, соответственно, цена на него была значительная: более 1,5 млн рублей – начальная цена. Каждый предприниматель считает свои деньги и ждет наиболее выгодной для себя цены, чтобы вложить деньги, сэкономленные таким образом, уже в развитие объекта.

На аукционе, который состоится в конце месяца, по минимальной цене предложат сразу 16 крупных объектов. Все они расположены в Гомельской области.

Помимо кинотеатра, например, можно присмотреться к зданию бывшего колледжа в центре Гомеля или к детскому саду площадью 1000 квадратных метров в Мозыре.