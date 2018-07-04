Новости экономики за 04.07.2018

Новости Беларуси. Еврокомиссия оценила стресс-тесты Белорусской атомной электростанции, БелАЗ разработал беспилотный карьерный самосвал, а самый популярный вид транспорта в Беларуси – автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. БелАЗ разработал беспилотный самосвал

Отчёт об итогах партнёрской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС одобрен группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности. Он подтверждает адекватность оценок установленных национальным регулятором. Стресс-тесты белорусской АЭС проведены два года назад во исполнение добровольно принятых Беларусью обязательств в соответствии с европейской методологией. При этом оценено гипотетическое воздействие на станцию землетрясения, затопления, экстремальных погодных условий, а также последствия сбоев электроснабжения АЭС и потери теплоносителя. Моделирование показало, что здания, сооружения и оборудование имеют значительный запас прочности. ГАРАНТИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ

В Беларуси вступили в силу правила обязательной сертификации бытовой техники. Сейчас конкретные нормы по энергоэффективности прописаны. Проще говоря, техника, которая потребляет слишком много энергии, не получит сертификаты. Ее нельзя будет продавать. Под обязательную сертификацию попадает бытовая и офисная техника от холодильников, стиральных машин, посудомоек до принтеров, сканеров, кофеварок, блендеров и т. д. Производитель или поставщик должны будут доказать, что техника проходит по нормам энергоэффективности. А для этого - пройти экспертизу или предоставить результаты экспертизы из аккредитованной лаборатории. Таким образом, сейчас электротовары в магазинах будут только экономичные. КТО ВОЗИТ