БелАЗ разработал беспилотный самосвал

Машина практически готова и скоро «выедет в свет». У грузовика новый дизайн и принципиально иная концепция. Движение к месту погрузки – разгрузки будет происходить в полностью автоматическом режиме благодаря наличию высокоточной системы геопозиционирования. Технологии, применяемые БелАЗ, позволяют работать в самых разных погодных условиях, днём или ночью. Новый самосвал поможет минимизировать риски для человека в местах со сложными и неблагоприятными условиями.

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