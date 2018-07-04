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БелАЗ разработал беспилотный самосвал

04 июля 2018 17:24
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Новости Беларуси. БелАЗ разработал беспилотный карьерный самосвал грузоподъёмностью 130 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелАЗ разработал беспилотный самосвал-1

Машина практически готова и скоро «выедет в свет». У грузовика новый дизайн и принципиально иная концепция. Движение к месту погрузки – разгрузки будет происходить в полностью автоматическом режиме благодаря наличию высокоточной системы геопозиционирования. Технологии, применяемые БелАЗ, позволяют работать в самых разных погодных условиях, днём или ночью. Новый самосвал поможет минимизировать риски для человека в местах со сложными и неблагоприятными условиями.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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