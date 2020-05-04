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С 7 по 11 мая ветераны Беларуси могут бесплатно звонить со стационарных телефонов

04 мая 2020 14:53
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Новости Беларуси. В праздничные дни для ветеранов Великой Отечественной войны и широкого круга людей, пострадавших от нее, звонки со стационарных телефонов по межгороду будут бесплатными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция начнется в 00:00 7 мая и продлится до 24:00 11-го.

В «Белтелекоме» говорят, что бесплатные разговоры будут представлены автоматическим способом либо при помощи телефониста. Соответственно, номер вызываемого абонента нужно либо набрать самостоятельно, либо заказать разговор. Звонить можно не только с домашнего телефона, но и с почты, и с выделенных телефонов госпиталей.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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