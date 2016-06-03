Новости экономики за 03.06.2016

Новости Беларуси. В новом ведомстве - Министерстве антимонопольного регулирования и торговли - напомнили предприятиям общепита о порядке обслуживания клиентов.

Многие представители индустрии услуг пользуются тем, что гости не знают правил оформления заказов и вынуждают платить заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

Министерство торговли предупреждает общепит о запрете на минимальную предоплату. Проверки ряда заведений выявили регулярную практику - кафе и рестораны отказывают в спецобслуживании клиентам с маленьким чеком. Речь о свадьбах, юбилеях и прочих корпоративах. Согласно постановлению Минторга заведения общепита не имеют права устанавливать минимальную сумму заказа на одного гостя и размер задатка.

Валерьян Беспалый, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

За нарушения субъект хозяйствования понесёт административную ответственность, вплоть до приостановления деятельности объекта. В текущем году министерством торговли приостановлена деятельность около 100 объектов общественного питания

БЕЛОРУСЫ НА ОСТРОВЕ

Белорусский бизнес направился в Индонезию. Деловой форум в Юго-Восточной Азии завершился подписанием контрактов на поставку отечественных тракторов, самосвалов и шин. Кроме того, в Индонезии будет создана совместная управляющая компания для продажи БелАЗов. Также страны рассматривают перспективы создания совместных производств на островах в Индийском океане для продвижения на местных рынках.

«БЕЛОРУССКИЙ ИМПОРТ»

Минфин нашей страны поможет украинцам купить белорусские товары. Правительство приняло предложение «Укрэксимбанка» возмещать часть расходов покупателей нашей продукции. Схема проста – клиент получает в Украине кредит на приобретение белорусского оборудования, сельскохозяйственной техники или транспорта. Часть долга по займу, это порядка 6%, оплачивает Минфин Беларуси.

ЧТО ВИЖУ, ТО БЕРУ

Пассажирам белорусских поездов предложат виртуальный тур по вагону. Прежде, чем купить электронный билет клиент имеет возможность выбрать определенное место. Такая практика широко применяется в авиаперевозках. При наведении курсора на конкретную полку, можно узнать ее номер и стоимость. Например, желая сэкономить при проезде в плацкарте, пассажир выберет боковое место.

ПЛАСТИКОВЫЙ ДИСБАЛАНС

Клиенты крупного белорусского банка сегодня на полтора часа лишились денег. Сбой в процессинге привел к отображению некорректной информации о наличии средств на карточках. От 100 до 600 тысяч исчезли со счетов держателей около полудня, однако к 14 часам уже вернулись. В банке при этом сообщили, что списания средств не происходило – ошибка имела исключительно информационный характер. В настоящий момент все неполадки устранены.

Торги на валютно-фондовой бирже завершились ослаблением евро к белорусскому рублю. Европейская валюта потеряла 17 пунктов и уходит на уик-энд на уровне 22 309. Доллар подорожал на 86 рублей. Официальный курс по 6 июня – 20 007. Российский рубль вырос на 0,84. Итоговая стоимость на ближайшие 3 дня 299,21.