Министерство антимонопольного регулирования и торговли создано в Беларуси: чем будет заниматься?

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли создается в Беларуси. Соответствующий указ сегодня подписал Президент. Известно, что в состав новой структуры передаются департамент ценовой политики Министерства экономики, а также подобные региональные структуры.

Появления мощного антимонопольного органа в Беларуси ждали уже давно. Мировая практика известна, эффект – тоже. Импульс придало недавнее послание Президента народу и парламенту. Решено усилить роль Министерства торговли как регулятора на внутреннем рынке страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На базе Минторга необходимо создать мощный антимонопольный орган, который объединит в себе функции поддержки добросовестной конкуренции и недопущения злоупотреблений со стороны монополистов. Это целевая задача, решение которой не позволит необоснованно повышать цены.

Анализом цен в магазинах занимаются не только покупатели, но и эксперты. Правда, под другим углом: как бы не вышли за рамки приличия производители продукции или торговые сети. Теперь это вотчина специальной структуры. Как и регулирование тарифов, контроля в области госзакупок, рекламной деятельности и защиты прав потребителей.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Указом отводится три месяца на приведение в порядок всей нормативной документации, поэтому мы должны за эти три месяца решить три блока вопросов. Первый – это приведение всей нормативной базы в соответствие, разработку нового положения в министерстве. Второй блок вопросов – это кадровые вопросы, то есть мы должны сформировать структуру, штат. И третий блок вопросов – это организационно-технические: мы должны разместить людей, дать им рабочее место и обеспечить соответствующие условия.

Сейчас правила игры для торговли свободны как никогда: цена ни на один потребительский товар, кроме крепкого алкоголя, не регулируется. Реальная конкуренция в действии и рынок сложился как сложился. И как-то незаметно повысить цену вряд ли получится. Тем более, что антимонопольный орган как раз и будет своеобразным гарантом безопасности для покупателя.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Корректно будет уже обратиться не куда-то, не бегать по министерствам, а в данный орган. И он должен наблюдать, как осуществляется рыночное ценообразование в нашей республике.

Равные возможности на торговых площадках и прилавках вполне логично станут локомотивом для развития частного бизнеса.

Олег Ильин, директор Агентства стратегического и экономического развития:

Можно сказать, что выиграют небольшие предприятия и вновь создаваемые. Им будет легче заходить, функционировать, продавать и выдерживать конкуренцию с большими компаниями.

Из чего состоит цена товара на прилавке: денег, которые возьмет за свой продукт производитель, торговой надбавки и налога на добавленную стоимость. Погрешность в этой формуле есть нарушение. Выследить которое — главная задача новой структуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.