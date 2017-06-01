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Новости экономики за 01.06.2017

01 июня 2017 17:48
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Новости Беларуси. Эксперимент на границе: в пункте пропуска «Козловичи» на три месяца обязанности пограничной службы возьмут на себя таможенники. Они будут проверять документы у водителей фур, проводить фитосанитарный контроль и следить за наличием всех необходимых документов. Как это скажется на скорости прохождения границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭКСПЕРИМЕНТ НА ГРАНИЦЕ

От 22 рублей в час теряет водитель большегруза вне движения. Так что для транзитных и логистических служб время в прямом смысле деньги. Говорить, сколько минут или часов сэкономят, пока рано. Итоги таможенники озвучат через несколько недель. Если эксперимент окажется успешным, то принцип может быть внедрен и в других пунктах пропуска. Не только в «Козловичах» Брестской области.

НАЛОГ ВЕРНУТ

И к другим новостям границы. Белорусы, которые отправляются на шопинг в Польшу, уже сегодня могут покупать товары на меньшую сумму, чтобы вернуть Tax Free. Для возврата НДС нужно приобрести товары на сумму не менее 200 злотых (около 90 рублей). Сейчас минимальный объем покупок составляет 300 злотых (около 140 рублей).

 

Новости экономики за 01.06.2017-1

УЛИТКИ К СТОЛУ

Беларусь может стать самым крупным поставщиком улиток в Европе. За последние 5 лет наша страна заработала на экспорте этого деликатеса около 4 миллионов долларов. Виноградные моллюски поставляются как в Россию, так и во Францию. Кроме того, за прошлый год более 23 тысяч тонн белорусских ягод и грибов попробовали за рубежом. Таким образом, Беларусь заработала на экспорте дикоросов еще 60 миллионов долларов.

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА

Введение биометрических паспортов обойдется Беларуси дешевле, чем другим странам СНГ. Сумма затрат составит от 12 миллионов евро. Стоимость биометрического паспорта для гражданина будет всего около 30 евро, стоимость ID-карты – около 23 рублей. Также госорганы планируют сделать дополнительное банковское приложение, которое позволит использовать карту в различных целях.

Курсы валют на завтра. Сотню российских меняют на 3 рубля и 30 копеек, доллар оценили в 1 рубль и 86 копеек, евро – в 2 рубля и 9 копеек.

# Экономика # Экономическая рубрика

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