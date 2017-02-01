Новости экономики за 01.02.2017

Новости Беларуси. Новый бюджет прожиточного минимума действует уже сегодня. Отправная цифра – 180 рублей и 10 копеек. Вместе с ним вырастут детские пособия и минимальные социальные пенсии. Как новая величина отразится на личном кошельке белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БОНУС МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ

Весомый бонус получат, прежде всего, молодые родители! Единовременные пособия, которые рассчитываются исходя из бюджета прожиточного минимума, «потяжелеют» больше всего.

Выплата на первого ребенка составит 1800 рублей, на второго и последующих – более 2500.

Увеличатся и пособия по уходу за детьми: в зависимости от статуса семьи – от 260 рублей в месяц.

ОВСЯНКА, СЭР!

Маркетологи подсчитали, какие продукты в магазинах белорусы стали покупать чаще всего. Итак, потребители начали отказываться от мяса в пользу рыбы. Кроме того, стали покупать больше орехов, овощей и фруктов. Зато реже – употреблять макароны – теперь в фаворитах продуктовой корзины гречка и овсянка. К слову, продажи самой популярной крупы утреннего завтрака выросли на 20%.

ИСКОПАЕМЫЙ КАПИТАЛ

Инвестпроекты по освоению калийных запасов оценили в 3 миллиарда долларов. Речь идет, прежде всего, о Петриковском месторождении и новых участках Старобинского месторождения.

Сегодня наша страна занимает ключевое место на мировом рынке по добычи калийных удобрений.

Запасы оцениваются на десятки лет освоения. Инвесторов привлекают запасы платины, торфа и сапропеля. Кроме того, геологи продолжат поиски алмазных месторождений.

СТАВКА НА ЭКСПОРТ НЕФТИ

1 февраля повысились экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена почти на 10% – теперь она составит 89,5 долларов.

Чуть меньший скачок на бензин – итого 27 долларов за тонну. В последний раз ставки менялись первого января (тогда они были снижены).

И о торгах на валютно-фондовой бирже. Американская и европейская валюта подорожали, российский рубль подешевел.

Курс доллара на 2 февраля составит 1,93 рубля, евро – 2,08.

За 100 российских рублей придется отдать на 1 копейку меньше, чем вчера, а это 3 рубля и 21 копейка.