Белорусское детское питание и сухое молоко планируется поставлять в Египет

Новости Беларуси. Беларусь и Египет создадут совместное предприятие по производству теплиц (подробнее здесь). Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства нашей страны.

В эти дни зарубежные гости с визитом в Беларуси. Также африканское государство заинтересовано в обмене технологиями, подготовке кадров в сельхоз-сфере. Гости взяли на «вооружение» белорусские способы выпечки ржаного хлеба.

Потенциал есть и у нашего детского питания и сухого молока – эту продукцию планируют поставлять в Египет.

Маджди Мухаммад Ахмад, директор департамента продовольственной безопасности вооруженных сил (Египет):

Мы отмечаем очень высокий уровень производства в Беларуси. Это касается мяса, молока, детского питания, плодово-овощной продукции. Мы рады, что сами предприятия заинтересованы сотрудничать в этой области.

Поэтому у нас есть большой потенциал.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Им очень понравились теплицы, продукты, которые выращиваются в теплицах. Они очень нуждаются в этом, у них очень большие запросы, масштабные планы. У нас есть компания в Барановичах, которая изготавливает наши, белорусские теплицы. Можно на территории Египта показать очень хорошие результаты.

Также Беларусь намерена экспортировать в Египет халяльную мясную продукцию – это касается говядины и птицы.

Крупные предприятия Минской области уже готовы заключить контракты на поставку своего товара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.