«Брэнд лидером» на престижном конкурсе «Брэнд года» вновь стала компания «АВС»

Новости Беларуси. В номинации «Брэнд лидер» на конкурсе «Брэнд года» выиграла компания «АВС».

Почетную премию фирма получила за производство хрена.

Причем маркетологи оценивали стратегию, а сотни потребителей выбирали качество. Компания АБС уже более 20 лет производит продукты питания: соусы, соки и не только. На этот раз именно голосование покупателей за знакомый товар обеспечило отрыв от конкурентов.

Александр Овчинников, директор ООО «Фирма АВС плюс»:

То, что на сегодняшний день мы получили «Бренд года» за хрен «АВС» говорит о том, что мы – безоговорочные лидеры.

Компания АБС участвует в конкурсе «Брэнд года» не впервые. И ежегодно получает высокую оценку потребителей и дипломные места от профессионалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниэль Круцинна, управляющий партнер Civitta-Catио:

Продукт должен быть хороший и при этом доступный. Компания, которая в такие времена пробует отстаивать свои позиции, отлично позиционирована на будущее.