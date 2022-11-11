Новости экономики на РТР-Беларусь за 11.11.2022

Сколько партнеры из Поднебесной вложили в экономику Беларуси за 30 лет? Какие изменения произойдут на рынке Союзного государства и кто подскажет минчанам, куда выбросить опасные отходы? О самых заметных новостях – в экономическом обзоре Александры Шкарупиной в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Сколько Китай инвестировал в Беларусь за 30 лет сотрудничества?

Отношения Беларуси и Китая с каждым годом крепнут и развиваются. Речь не только о дружественных, но в первую очередь об экономических связях. С момента установления дипотношений партнеры из Поднебесной вложили более 2 миллиардов 600 миллионов долларов в экономику нашей страны. Еще полмиллиарда было выделено в качестве технико-экономической помощи. Благодаря китайским кредитам с 1992 года в Беларуси удалось реализовать около трех десятков различных проектов. Сегодня с участием капитала из КНР осуществляется еще более полусотни программ, а также новые бизнес-инициативы в различных областях. К слову, товарооборот между странами в 2021 году достиг рекордных показателей – свыше 5 миллиардов долларов. В стадии разработки находится соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. В Беларуси и России будут действовать единые правила конкуренции

Единые правила конкуренции будут действовать в Союзном государстве. В ходе визита в Москву глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли подписал соответствующее межправительственное соглашение с Федеральной антимонопольной службой России. Это позволит создать единые правила игры на союзном рынке для производителей обеих стран, а профильные ведомства смогут совместно реагировать на нарушения и вырабатывать единые пути устранения антиконкурентных практик. Так, документ определяет виды монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, которые подлежат выявлению и пресечению. Чат-бот подскажет, куда выбросить опасные отходы в Минске

Куда выбросить батарейки, лампочки, бытовую технику и другие опасные отходы? На этот вопрос жителям столицы даст ответ новый чат-бот в Telegram. Называется электронный помощник «Кудыкiнуць». Чтобы узнать, где находятся специальные контейнеры, нужно просто написать запрос в чат. Бот подскажет ближайшие адреса, где расположены урны для определенных категорий мусора. Раздельный сбор отходов популяризуют в нашей стране уже давно. Баки для пластика, стекла, бумаги появились почти в каждом дворе. Во многих торговых центрах и магазинах можно увидеть емкости для сбора батареек, а в больницах и поликлиниках – для просроченных лекарств. К слову, с весны 2022-го в Минске собрали и передали на обезвреживание свыше 2 тонн опасных отходов. И напоследок о ситуации на валютном рынке.