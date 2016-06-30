Новости экономики 30.06.2016

Новости Беларуси. Завершился визит миссии МВФ в Беларусь. Экономисты полторы недели анализировали экономическую ситуацию в нашей стране, встречались с представителями банковского и промышленного секторов.

Каков общий итог авторитетного мониторинга, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

Международный валютный фонд положительно оценил меры по стабилизации экономики Беларуси. Эксперты прогнозируют постепенный рост ВВП. Основной акцент правительству предстоит сделать на реформировании государственных предприятий, сохранив поддержку только рентабельных производств. Глава миссии МВФ по нашей стране Питер Долман также отметил, что предстоящая деноминация упростит повседневную жизнь белорусов.

КРУПНЫЕ КУПЮРЫ

Самый крупный номинал будет доступен только в Нацбанке. Купюры образца 2009 года в 200 и 500 рублей иным финансовым учреждениям не доставляли, сообщили представители главного регулятора. Однако желающие получить большие банкноты могут обратиться в кассы Нацбанка. Купюры номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 рублей уже загружают в кассеты банкоматов. Что касается копеек, то их можно будет либо разменять в кассах банков, либо получить в качестве сдачи.

ДЕНОМИНАТОР

Понятие «деноминация» лидирует по количеству запросов в Интернете среди белорусских пользователей. Учитывая высокий спрос, многие порталы предлагают посетителям новый инструмент – деноминатор. Введя сумму в текущих ценах, можно посчитать корректную стоимость после 1 июля. Кроме того, программы способны сделать конвертацию валют. В помощь белорусам накануне деноминации и приложения для смартфонов – софт не только пересчитывает цены, но и распознает купюры образца 2000 года, предлагая аналог новых банкнот.

БЕЗ ТОРГОВ

Деноминация внесла коррективы в работу Белорусской валютно-фондовой биржи. Сегодня и завтра торги проводиться не будут. Ближайшая возможность купли-продажи через биржу появится 4 июля. Таким образом, до понедельника сохранится сегодняшний курс белорусского рубля, правда в деноминированном варианте. Американский доллар 1 июля по Нацбанку – 2,0053. Евро – 2,221. Российский рубль будет стоить 3 копейки белорусских. Что касается курса валют в обменниках, главный регулятор рекомендует банкам устанавливать его с точностью до десятитысячных, однако в расчетах суммы будут округлять до сотых.