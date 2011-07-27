Новая залежь нефти открыта в Беларуси

Геологи обнаружили углеводороды во время испытания поисковой скважины в Октябрьском районе Гомельской области на глубине более 3 километров.

Приток нефти, полученный здесь, предварительно оценивается в 5 куб.м в сутки. Параллельно исследуются еще две скважины в Светлогорском и Калинковичском районах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ярослав Грибик, заместитель генерального директора, главный геолог по нефти и газу РУП «Белгеология»:

Если взглянуть на образец керна, который поднят из этой скважины, – это ноздреватый кавернозный доломит, емкости которого пусты и заполнены в недрах нефтью. По дебиту, по запасам, надеемся, что в будущем она восполнит ту добычу, которая сейчас выполняется Беларусьнефтью.