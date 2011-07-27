Надежда Ермакова назначена председателем правления Национального банка Беларуси

Новому руководителю Национального банка 58 лет. Надежда Ермакова родом из Могилевской области. Она имеет большой опыт работы в банковской сфере.

Свою карьеру она начинала с должности простого инспектора — тогда еще Госбанка. Некоторое время работала в районной вертикали, где занималась финансовыми вопросами.

Последние 15 лет Надежда Ермакова работала в «Беларусбанке», являлась членом правления Национального банка. Заслуженный экономист страны и председатель Белорусского союза женщин. Она четыре раза избиралась членом Совета республики Национального собрания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Беларусбанк»: Сегодня с ресурсами все понятно, сколько будет строиться жилья – понятно. Все, что начато в этом году – все строится