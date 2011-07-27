«Беларусбанк»: Сегодня с ресурсами все понятно, сколько будет строиться жилья – понятно. Все, что начато в этом году – все строится

С докладом председателя правления «Беларусбанка» Надежду Ермакову принял президент Александр Лукашенко. Он считает, что Беларусбанк, как зеркало, отражает все, что происходит в республике. Глава государства интересовался динамикой в сфере кредитования и валютных операций.

Александр Лукашенко:

Меня интересует, как ваш банк выполняет программу кредитования наших предприятий, какие здесь острые вопросы. Понятно, что ситуация непростая. Меня интересует, как обеспечивается валютой население. Мы договорились, что Сберегательный банк, а сейчас и другие банки на себя эту функция взяли, обеспечат продажу валюту населению под необходимые нужды (болезнь, учеба). Это государственная услуга, которую мы оказываем.

И, наконец, - о перспективах, которые у нас возможны, не просто в плане стабилизации валютного рынка, но - выхода на единый курс в стране.

Надежда Ермакова сообщила, что ситуация с оттоком валютный вкладов стабилизировалась, вклады в белорусских рублях увеличились. С августа Беларусбанк планирует увеличить ставки по валютным депозитам.

Надежда Ермакова рассказала, что финансирование госпрограмм идет без сбоев.

Надежда Ермакова:

Основная программа – это строительство жилья. Сегодня с ресурсами все понятно, сколько будет строиться жилья – понятно. Все, что начато в этом году – все строится. Ресурсы выделены. Полностью профинансированы все заявки по строительству жилья для населения.