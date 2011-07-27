Беларусь заключила более 700 инвестдоговоров на сумму более 15 миллиардов долларов

Финансовые вливания по ним будут в этом и в последующих годах. На 2011-й поставлена задача - шесть с половиной миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Привлечению средств поможет создание в Беларуси Национального агентства инвестиций и приватизации. Эта структура уже начала действовать, идет подбор персонала. Кроме того, с начала августа вступает в силу новый декрет, который упрощает порядок заключения инвестдоговоров, предоставляет новые льготы инвесторам.