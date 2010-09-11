Новая утка, на этот раз со сливочным маслом

Не успели утихнуть пустые разговоры о дефиците гречки в магазинах, как в некоторых изданиях появились публикации о якобы нехватке в торговой сети масла. Сегодня и ситуацию, и публикацию комментировал премьер-министр, изучив предварительно прилавки в городе Лида.

То была каша, а сейчас и масло. Мол, исчезло с белорусских прилавков. Это не сплетни и не кулуарные разговоры. А сообщение средств массовой информации. Правда на чем основывались журналисты сообщая такие факты – сказать сложно. Даже премьер-министру.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь

– Они пишут про сливочное масло в Гомельской области. Сегодня я дал поручение, еще раз рассмотреть все эти вопросы. Но все молочные комбинаты Республики Беларусь обеспечены молоком в полном объеме. Плюс, 7% к уровню прошлого года. В полном объеме работают перерабатывающие мощности по маслу. Поэтому сливочное масло мы не только в стране обеспечиваем, но и значительные объемы поставляем на экспорт.

Действительно, в Гомеле на этой неделе прилавки со сливочным маслом сменили окрас. Привычные бренды производителей из соседних областей сменили ориентацию – на экспорт. В результате местным пришлось заполнять ассортимент самостоятельно. Сказалась и близость Гомельщины к России и Украине, где цены на продукцию аграриев и животноводов резко возвысились над нашими. Поэтому туристы в качестве сувениров стали предпочитать пачку белорусской крупы или масла.

Убедиться, есть ли на полках столичных универсамов сливочное масло, мы решил воочию. Десяток наименований на полках – можно географию родной страны изучать. Одну и еще одну. Единственный покупатель, купивший при нас две пачки сливочного продукта, говорил о своем, и на своем. Неплохо относится к белорусским продуктам семья из Германии. За 20 лет жизни вблизи Гамбурга Герман 40 раз всего ел настоящее масло, посещая дважды в год Беларусь. Ведь бутербродного лакомства из настоящего коровьего молока у них не достать.

Кашу маслом не испортишь. Приходит на ум, вспоминая гречневый ажиотаж. Если с ядрицей, взяв несколько пакетов и не успев их съесть, можно обзавестись живностью в виде жучков и червячков, то с маслом вовсе – срок не впрок.

Остается вопрос – кому на руку очередной ажиотаж, тем более продовольственный. Ведь в стране с сильным аграрным сектором такие информационные вбросы кажутся, как минимум, не правдоподобны.

Ольга Юруть, Юрий Карнелович, Александр Добриян, телекомпания СТВ.