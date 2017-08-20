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«Новая техника повышает боеспособность нашей армии»: какие воздушные суда взяла на вооружение Беларусь

20 августа 2017 11:34
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Новости Беларуси. Новая авиатехника повышает боеспособность армии страны. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на вооружение армия республики приняла самолет Як-130 и вертолет Ми-8 МТВ-5. Это новейшие модели учебно-боевых машин. Обходиться с ними пилоты уже обучены. Добавим, всего на вооружении отечественной армии состоит более 100 воздушных судов.

«Новая техника повышает боеспособность нашей армии»: какие воздушные суда взяла на вооружение Беларусь-1

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь:
Новая техника предоставляет новые возможности, конечно. Не только безопасно, но и более качественно решать задачи, которые стоят перед видами авиации. Это позволяет выполнять задачи немножко на другом уровне. Я считаю, это повышает боеспособность нашей армии.

20 августа страна отмечает День ВВС. Это один из основных видов войск, который включает порядка 20 соединений и частей. Численность личного состава превышает 20 тысяч человек.

# Экономика # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Карев

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