«Новая техника повышает боеспособность нашей армии»: какие воздушные суда взяла на вооружение Беларусь

Новости Беларуси. Новая авиатехника повышает боеспособность армии страны. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, на вооружение армия республики приняла самолет Як-130 и вертолет Ми-8 МТВ-5. Это новейшие модели учебно-боевых машин. Обходиться с ними пилоты уже обучены. Добавим, всего на вооружении отечественной армии состоит более 100 воздушных судов.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь:

Новая техника предоставляет новые возможности, конечно. Не только безопасно, но и более качественно решать задачи, которые стоят перед видами авиации. Это позволяет выполнять задачи немножко на другом уровне. Я считаю, это повышает боеспособность нашей армии.