Но не надо за это денег платить: Николай Радоман об акционировании агрокомбината «Снов»

Новости Беларуси. Важные темы, озвученные во время «Большого разговора с Президентом» по-прежнему обсуждаются в обществе. Благополучие, рост зарплат, совершенствование образования. Сельчан интересует поднятый вопрос модернизации сельхозпроизводства.

Одним из самых острых вопросов, озвученных в ходе масштабной разговора с главой государства, – реформирование АПК.

В частности, глава агрокомбината «Снов» Николай Радоман не согласен с позицией всеобщего акционирования сельхозпредприятий. Стабильно работая, агрохолдинга только в 2016 году получил 9 миллионов долларов прибыли. Вырученные средства вкладывают в дальнейшее развитие.

Акционирование, уверен опытный аграрий, не даст предприятию ничего, кроме дополнительных затрат.

Николай Радаман, председатель СПК «Агрокомбинат “Снов”» Несвижского района:

Во-первых, нужно перерегистрировать около 300 единиц техники. Даже если три буквы заменить: заявление, оплата и так далее. У нас 2500 объектов недвижимости, их тоже нужно перерегистрировать, переделать технические паспорта и так далее. Зачем, для чего это?

Особенно, как я говорю, на сегодняшнем этапе развития, когда сельское хозяйство переживает не самое лучшее время. Пусть дадут нам болванку, как нам нужно подредактировать устав. Я соберу трудовой коллектив, мы его примем и будем жить в правовой форме. Но не надо за это денег платить.

Между тем, акционирование здесь провели более 20 лет назад. Тогда все работники предприятия имели возможность, исходя из собственного вклада в производство, рассчитывать на выплату дивидендов. Такая система стимулирования сохранилась и сейчас.

При этом деньги получают и ветераны агрохолдинга, в среднем по 1000 рублей.

Поэтому новость о возможном акционировании успешного сельхозпредприятия беспокоила трудовой коллектив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Кравченко, заведующий молочно-товарной фермы СПК «Агрокомбинат “Снов”» Несвижского района:

У нас рассматриваются наши результаты, и под конец года до 10% дохода отдают людям. Конечно, зависит от полученных результатов, от зарплаты. На следующий день в нашем коллективе простые люди подходили, интересовались, и все были в хорошем настроении, что не будет никаких пертурбаций. Человеку когда стабильно, тогда все хорошо.