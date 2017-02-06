Новости Беларуси. Международное рейтинговое агентство «Fitch» подтвердило долгосрочный рейтинг Беларуси со стабильным прогнозом. Это говорит о сбалансированных рисках на валютном рынке страны. Эксперты агентства считают, что рейтинг Беларуси может быть еще более позитивным при соблюдении нескольких факторов, как, например, сокращение давления в области внешнего финансирования.

Международная корпорация «Fitch Ratings» – одно из самых авторитетных и входит в большую тройку крупнейших рейтинговых агентств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.