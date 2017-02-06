Прямой эфир

От увеличения продаж до расширения ассортимента: какие направления станут приоритетными в работе потребкооперации

06 февраля 2017 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Увеличение продаж, расширение ассортимента отечественной продукции и адекватная ценовая политика. Эти направления станут приоритетными в работе потребкооперации. За 2016 год Белкоопсоюз усилил свое присутствие на внутреннем рынке.

Открылось более 400 фирменных секций, а также расширена сеть автолавок. В ассортименте реализуемой продукции сегодня 90% – товары отечественного производства. Между тем, двигатель торговли не останавливается и работать еще есть над чем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Есть резервы, над которыми мы будем работать, применяя различные формы работы, договариваемся о ценовой политике, включая вопросы проведения всевозможных акций и предложение товара по более низким ценам. Но за счет увеличения товарооборота получая тот эффект, который должен быть при открытии фирменной торговли того или иного предприятия.

# Экономика # Валерий Иванов # Государственная политика в сфере торговли

Другие новости рубрики

Все новости
Более 70 белорусских предприятий примут участие в крупнейшей российской продовольственной выставке
06 февраля 2017 05:43

Более 70 белорусских предприятий примут участие в крупнейшей российской продовольственной выставке

От зарплаты в $500 до работы фермеров: основные экономические темы «Большого разговора с Президентом»
05 февраля 2017 17:06

От зарплаты в $500 до работы фермеров: основные экономические темы «Большого разговора с Президентом»

Огромные цены на ЖКУ и лекарства и спасение валютного рынка за счет гастарбайтеров: кризисные реалии Украины и ее жителей
05 февраля 2017 17:04

Огромные цены на ЖКУ и лекарства и спасение валютного рынка за счет гастарбайтеров: кризисные реалии Украины и ее жителей