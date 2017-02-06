От увеличения продаж до расширения ассортимента: какие направления станут приоритетными в работе потребкооперации

Новости Беларуси. Увеличение продаж, расширение ассортимента отечественной продукции и адекватная ценовая политика. Эти направления станут приоритетными в работе потребкооперации. За 2016 год Белкоопсоюз усилил свое присутствие на внутреннем рынке.

Открылось более 400 фирменных секций, а также расширена сеть автолавок. В ассортименте реализуемой продукции сегодня 90% – товары отечественного производства. Между тем, двигатель торговли не останавливается и работать еще есть над чем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Есть резервы, над которыми мы будем работать, применяя различные формы работы, договариваемся о ценовой политике, включая вопросы проведения всевозможных акций и предложение товара по более низким ценам. Но за счет увеличения товарооборота получая тот эффект, который должен быть при открытии фирменной торговли того или иного предприятия.