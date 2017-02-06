Несколько крупных производителей мяса говядины Минской области попали в «черный список» Россельхознадзора

Новости Беларуси. Крупные сельхозпроизводители Минской области неожиданно для себя лишились экспортной возможности поставок мяса говядины в Россию. С 6 февраля в «черный список» Россельхознадзора попало несколько предприятий столичного региона. В их числе и агрокомбинат «Снов» Несвижского района.

Накануне две фуры с говядиной «развернули» на российской границе. Теперь сельхозпредприятию приходится перекраивать свои экспортные планы. Говядину в Россию агрокомбинат поставляет давно. И ранее претензий к этой продукции со стороны российских санитарных служб не возникало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Радоман, председатель сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Снов»:

Под одну гребенку закрыли всю Минскую область. Куда это годится? Всю жизнь поставляем и никаких проблем не было, потому что у нас качественная хорошая говядина, хорошие корма. Она имеет неплохую добавленную стоимость на сегодняшний день, если ее экспортировать на российский рынок. Поэтому всем выгодно.

Белорусская говядина традиционно пользуется повышенным спросом на российском рынке. А для отечественных сельхозпредприятияй экспорт мяса – стабильный источник валюты. Производители области уверены в качестве продукции с собственных ферм. Пока же вынуждены приостановить отгрузки российским потребителям.