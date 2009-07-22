Нефтепродуктопровод «Унеча-Вентспилс» возобновит работу 23 июля

Прокачка топлива будет возобновлена завтра за час до полуночи. Об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Сегодня в Минске проведены два совещания с руководством «Западтранснефтепродукта» – владельца магистрали. Принято решение о том, что компания представит белорусской стороне график устранения дефектов трубопровода, рассчитанный до конца года. Напомним, накануне МЧС Беларуси приостановил эксплуатацию ветки «Унеча-Вентспилс». Её белорусский участок оказался в технически непригодном состоянии. За последние годы масштабные утечки дизельного топлива здесь происходили трижды.