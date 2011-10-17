Надольный: Я полагаю, что мы найдем общие точки соприкосновения, и всё-таки МВФ выделит Республике Беларусь деньги

После выходных белорусский рубль укрепился против доллара, евро и российского рубля. За европейскую валюту придется заплатить 12 490. Российский рубль стоит 293 белорусских. Доллар — уже меньше 9 тысяч.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Выше 9 тысяч — это было бы экономически необоснованно. Даже если в качестве равновесного уровня брать тот курс, который сложился на «чёрном» рынке до запуска допсессии, уровень инфляции по итогам сентября — около 13%. Сделать поправку — и это будет немного ниже, чем 9 тысяч.

К 20 октября допсессию намерены свернуть — миссия выполнена. Валютные торги будут проходить в единых рамках. Эксперты в финансовых кругах, а также бизнесмены выбранное правительством время называют вполне удачным. Больше предсказуемости на рынке чревато большим интересом инвесторов.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

Сейчас на допсессии торгуются очень небольшие объёмы валюты. Нормальные объёмы должны составлять 250-300 млн. в день. Наверное, экспортеры придерживают валюту, и выбор правительством и Нацбанком даты 20 октября, привязанной к квартальной уплате налогов, оптимальны с точки зрения выхода на единый курс. Потому что большое предложение валюты, связанное с необходимостью квартальной уплаты налогов, очевидно приедет к снижению курса.

Даниэль Крутцинна, ассоциированный партнер по развитию международного бизнеса инвестиционной компании:

Сейчас есть курс в обменниках, есть официальный курс Нацбанка. Такая ситуация не очень понятна для инвесторов. В любом случае, единый курс важен как знак.

Немало интересуют инвесторов и переговоры республики с МВФ. С валютным фондом проговариваются варианты возможной поддержки.

Тарас Надольный, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Я полагаю, что мы найдем общие точки соприкосновения, и всё-таки МВФ выделит Республике Беларусь деньги. Сейчас идут переговорные процедуры на эту тему. Сумма сейчас обсуждается, заявка белорусской стороны варьировалась от 3 до 8 миллиардов долларов США.

В самом МВФ положительно оценивают шаги белорусского правительства и Нацбанка. Сегодня руководитель миссии валютного фонда по Беларуси Кристофер Джарвис, завершая работу, озвучил официальное мнение. Почти две недели международные эксперты мониторили экономическую ситуацию в Беларуси. Они учли действия по ужесточению денежно-кредитной политики.

Кристофер Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

Я уверен в платежеспособности Беларуси. Самое главное, что необходимо для того, чтобы осуществлять платежи по внешним обязательствам и удовлетворять потребность внутреннего населения — проведение соответствующей экономической политики. И те, улучшения, которые мы наблюдаем в части подготовки и реализации экономической политики — это очень важные шаги в правильном направлении. Нас впечатлили действия правительства Национального банка. Они предприняли ряд очень хороших действий и их планы на следующий год ориентированы в верном направлении.

Что касается суммы возможного кредита МВФ, она будет рассматриваться во время следующей миссии фонда. Предположительно — в конце года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».