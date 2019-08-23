«Надеюсь, что по итогам года ситуация изменится». Наталья Кочанова приняла участие в заседании Вилейского райисполкома

Новости Беларуси. От инвестиций и развития предприятий до кадровых вопросов и достойной заработной платы. Глава Администрации Президента обозначила задачи для руководителей на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 августа Наталья Кочанова приняла участие в заседании Вилейского райисполкома, где шла речь об итогах развития региона. Пока здесь ситуация по ряду показателей не самая простая. Например, низкая зарплата у людей, а также большое число убыточных предприятий, особенно в сельском хозяйстве.

В тоже время Наталья Кочанова дала положительную оценку благоустройству города. Глава Администрации пожелала молодой команде менеджеров достичь таких же результатов и в экономике. Им рекомендовано наладить работу на предприятиях, обратить внимание на кадры, вопросы трудоустройства.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Мы посещаем такие заседание исполкомов. Побывав здесь, ты четко можешь определить. Во-первых, дать оценку работе кадров. Во-вторых, увидеть, как развивается регион, какие перспективы, какие вопросы. Возможно, где-то надо оказать помощь в решении задач, которые сегодня серьезным образом оттягивают экономику этого региона. Здесь новая команда практически, потому что люди работают совсем немного времени. Это накладывает особый отпечаток, потому что быстро вникнуть в ту ситуацию, которая складывалась здесь уже на протяжении нескольких лет, можно и нужно. Но люди должны видеть уже сегодня результат от действий новой команды. Поэтому я надеюсь, что по итогам девяти месяцев, по итогам года ситуация изменится.

В целом регион учится жить за счет собственных средств – количество дотаций уменьшается. В планах полностью обеспечить жильем многодетные семьи. В строй в 2019 году введены две многоэтажки. Ставка и на развитие туризма, тем более природа одарила край живописными пейзажами. В район едут и за медицинскими услугами. В начале лета в больнице установили современный томограф.

Сергей Гринцевич, заместитель главврача Вилейской центральной районной больницы:

Конечно, для такого небольшого района это прорыв в медицине, ранняя диагностика. Мы раньше производили компьютерную томографию в Молодечненской ЦРБ. Конечно, отдаленность небольшая, но мы здесь оперативнее: иногда пациент поступает из приемного покоя сразу в этот кабинет компьютерной томографии.

Елена Шкадун, жительница Вилейки:

Мы приехали из России пять лет назад. Мы не разу не пожалели, что мы сюда приехали. Аккуратно, чисто, не страшно, все в шаговой доступности и люди отзывчивые. Развивается регион.