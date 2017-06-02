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Национальная экспозиция Беларуси открылась на Петербургском международном экономическом форуме

02 июня 2017 06:48
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Новости Беларуси. Национальная экспозиция Беларуси открылась на ХХІ Петербургском международном экономическом форуме. На коллективном стенде нашу страну представляют ведущие предприятия нефтехимического сектора, организации транспортной, медицинской и фармацевтической сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в прошлом году его участниками стали более 12 тысяч человек из 130 стран мира. Среди них не только руководители крупнейших компаний, и ведущие мировые эксперты, но и политики. Белорусскую делегацию возглавляет первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

# Экономика # Беларусь-Россия

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