Национальная экспозиция Беларуси открылась на Петербургском международном экономическом форуме

Новости Беларуси. Национальная экспозиция Беларуси открылась на ХХІ Петербургском международном экономическом форуме. На коллективном стенде нашу страну представляют ведущие предприятия нефтехимического сектора, организации транспортной, медицинской и фармацевтической сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в прошлом году его участниками стали более 12 тысяч человек из 130 стран мира. Среди них не только руководители крупнейших компаний, и ведущие мировые эксперты, но и политики. Белорусскую делегацию возглавляет первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.