ЕАБР прогнозирует снижение инфляции в Беларуси весной

Новости Беларуси. Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют резкое падение инфляции в Беларуси. Весной – понижение, а летом показатель может стремительно опустится ниже 4 % год к году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция пойдет на спад в силу сохраняющихся эффектов контроля за ценами, сдержанного потребительского спроса и укрепления белорусского рубля к российскому. Правительство намерено не допустить превышения инфляция в 7-8 % в 2023 году. Внутри экономики нет факторов, стимулирующих рост инфляции. Макроэкономика, как и валютный рынок, сбалансированы. Речь о так называемой импортируемой инфляции, когда на рост цен влияют внешние факторы.

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