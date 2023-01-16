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ЕАБР прогнозирует снижение инфляции в Беларуси весной

16 января 2023 15:13
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Новости Беларуси. Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют резкое падение инфляции в Беларуси. Весной – понижение, а летом показатель может стремительно опустится ниже 4 % год к году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Число белорусов, поддерживающих накопительную пенсию, растет.  

ЕАБР прогнозирует снижение инфляции в Беларуси весной-1

Инфляция пойдет на спад в силу сохраняющихся эффектов контроля за ценами, сдержанного потребительского спроса и укрепления белорусского рубля к российскому. Правительство намерено не допустить превышения инфляция в 7-8 % в 2023 году. Внутри экономики нет факторов, стимулирующих рост инфляции. Макроэкономика, как и валютный рынок, сбалансированы. Речь о так называемой импортируемой инфляции, когда на рост цен влияют внешние факторы.

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# Инфляция в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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